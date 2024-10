Altre news

SARONNO – Oggi bel tempo con sole splendente per tutta la giornata, senza precipitazioni previste nelle prossime ore. La temperatura massima raggiungerà i 21°C, mentre la minima sarà di 10°C, con lo zero termico a 3559 metri. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Est, e assenti nel pomeriggio. Per ulteriori dettagli, consulta 3BMeteo. Nessuna allerta meteo è presente.

L’alta pressione assicura condizioni stabili e soleggiate su tutta la Regione. Nelle pianure occidentali e aree pedemontane, il cielo sarà prevalentemente sereno per tutta la giornata, così come nelle zone prealpine e alpine. Sulle pianure orientali, il sole dominerà, con qualche possibile banco di nebbia o nuvola bassa al mattino. I venti saranno deboli dai quadranti occidentali, con rotazione verso sud-ovest.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.