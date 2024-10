iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Domenica 3 novembre il Comune di Venegono Superiore organizza la tradizionale commemorazione dei caduti di tutte le guerre, un’occasione per rendere omaggio a coloro che hanno sacrificato la vita per la patria. L’evento coinvolgerà tutta la comunità e invita la cittadinanza a partecipare attivamente.

Il programma della giornata inizierà alle 10.30 con la celebrazione della messa alla chiesa parrocchiale. Al termine della funzione religiosa, alle 11.15, ci si sposterà al monumento ai caduti per una cerimonia solenne, durante la quale è previsto l’intervento degli alunni delle scuole locali e del consiglio comunale dei ragazzi, i quali contribuiranno con pensieri e riflessioni sul significato della memoria storica.

Il corteo, accompagnato dal Gruppo musicale di Venegono Superiore, proseguirà poi verso la Casa alpina, luogo di ritrovo per il proseguimento della commemorazione. Questa iniziativa rappresenta un momento di unione e riflessione per ricordare insieme i caduti e riaffermare i valori di pace e solidarietà.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare a questo evento per rendere omaggio ai caduti e sostenere il legame della comunità con la propria storia.

(foto archivio: celebrazioni per i caduti, in zona)

30102024