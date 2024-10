Altre news

SARONNO – Oggi il tempo è splendido, con sole splendente per tutta la giornata e assenza di precipitazioni. Secondo le previsioni di 3BMeteo, la temperatura massima raggiunge i 21°C, mentre la minima si attesta sui 12°C, con uno zero termico a 4036 metri. I venti soffiano deboli: al mattino provengono da Nordest, mentre nel pomeriggio si orientano verso Sud-Sudovest. Non sono previste allerte meteo.

Un campo di alta pressione domina la Regione, assicurando stabilità e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Su tutte le aree, comprese basse pianure occidentali ed orientali, pedemontane, Prealpi e Alpi Retiche, si prevede una giornata soleggiata. I venti permangono deboli dai quadranti sud-occidentali, e lo zero termico si mantiene intorno ai 3950 metri.

