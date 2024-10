Calcio

SARONNO – Dopo il recente arrivo del nuovo allenatore Fiorenzo Roncari, il Fbc Saronno del direttore generale Marco Proserpio rinforza la rosa: nelle scorse ore hanno firmato il centrocampista Giorgio De Vincenzi ed il portiere Filippo Todesco.

Classe 1997, il 27enne De Vincenzi è un elemento di esperienza che nella scorsa stagione ha giocato nel Meda e l’annp prima nella Solbiatese e nel Fenegrò. E’ cresciuto nella giovanili della Pro Patria.

Classe 1998, Todesco è un portiere proveniente dalla Tritium, sempre Eccellenza: nella scorsa stagione si era messo in luce con la squadra rivelazione del girone A, l’Fc Milanese, arrivata ai playoff. In passato aveva giocato anche nell’Accademia Pavese e nel Gaggiano dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Rozzano. E’ stato in campo anche con il Locate (Prima categoria) e con La Spezia Milano (Promozione).

Il Saronno è reduce dalla vittoria esterna contro la Sestese. Nel prossimo turno, domenica, ospiterà la Lentatese.

Classifica

Solbiatese 25 punti, Mariano 21, Pavia 18, Ardor Lazzate e Rhodense 17, Caronnese 16, Lentatese, Fbc Saronno, e Vergiatese 12, Ispra, Meda, Casteggio e Sedriano 11, Sestese 10, Cinisello 9, Legnano 6, Base 96 Seveso 4, Robbio Libertas 1.

(foto dal profilo Fb di Filippo Todesco)

