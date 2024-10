Città

SARONNO – Un pensiero a chi ha ha fondato il gruppo, a chi lo guida oggi con grande determinazione e risultati e a chi l’ha fatto crescere negli anni. Giacomo Palumbo, storico presidente del Gruppo amatori podismo dedica un pensiero alla storia e al presente dell’associazione insignita della civica benemerenza lo scorso fine settimana in Sala Vanelli.

“Vorrei esprimere il mio parere sul prestigioso premio ricevuto sabato scorso “La Ciocchina”. Prima di tutto complimenti al Gap e alla presidente Annalisa Colombo che in questo decennio di presidenza è riuscita a far crescere il gruppo nella sua dimensione e nei principi di sano agonismo. Inoltre, vorrei che questo premio fosse dedicato anche a coloro che hanno contribuito a far diventare grande il Gap. Detto questo però, ritengo doveroso ricordare il primo presidente e fondatore Angelo Alberti che insieme ad altri amici hanno dato vita a questa associazione sportiva. A seguire, i successivi presidenti (io stesso, ho guidato il Gap per ben 30 anni), Valerio Cattaneo e Alessandro Rossini. Auguro al Gap di continuare così, aiutando e valorizzando il territorio saronnese nelle tante attività sportive amatoriali e di solidarietà”.

