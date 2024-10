Cronaca

LOCATE VARESINO – Prosegue l’impegno della polizia di Stato per garantire sicurezza e legalità in tutta la provincia di Como, in linea con le direttive stabilite durante le riunioni tecniche in Prefettura. Sotto la guida del questore di Como, Marco Calì, le forze dell’ordine hanno intensificato le attività di monitoraggio e controllo per trasmettere ai cittadini un senso di sicurezza.

Nella serata di ieri, un’operazione ha portato al controllo di 80 autoveicoli, con due sanzioni per violazioni al Codice della Strada, e all’identificazione di 153 persone, tra cui alcuni soggetti con precedenti. Durante un’ispezione presso la stazione ferroviaria di Locate Varesino, un diciottenne residente a Saronno è stato sorpreso in possesso di un coltello, che è stato immediatamente sequestrato. Il giovane è stato accompagnato in questura, dove è stato denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di arma e ha ricevuto un avviso orale dal questore, notificato dalla Divisione anticrimine di Como.

L’operazione ha coinvolto 10 equipaggi tra agenti della questura di Como, del Reparto Prevenzione crimine Lombardia di Milano, personale della polizia locale di Locate Varesino e unità in borghese della Squadra mobile, dislocati lungo le principali arterie della zona per effettuare controlli mirati.

I controlli straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane in diverse aree della provincia, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze di polizia e aumentare il livello di sicurezza percepito dai cittadini.

31102024