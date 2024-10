Eventi

SARONNO – La “terrificante” notte di Halloween declinata alla saronnese. Ecco un panorama di quel che viene proposto stasera nella zona.

Dalla pattinaggio sul ghiaccio in maschera a Saronno agli eventi nel circondario, sono tante le proposte per Halloween nel comprensorio.

Tutto pronto per oggi, giovedì 31 ottobre, per la tradizionale festa di Halloween a Cogliate. A partire dalle 19, grandi e piccini sono invitati a partecipare a una serata all’insegna del divertimento, con giochi, musica, balli e tanto intrattenimento.

In occasione di Halloween, l’associazione “Genitori in gioco”, ha ideato, tra le 18.30 e le 21 la “Camminata da paura”, la partenza sarà in via Largo dello Sport. I bambini partecipanti, dovranno essere accompagnati da un adulto).

Il Comune di Venegono Inferiore, in collaborazione con l’associazione “Abc odv”, organizza una serata imperdibile per celebrare Halloween con una “Sfilata da paura”. L’appuntamento è fissato per giovedì 31 ottobre alle 18.30, con ritrovo nei pressi del cimitero.

Giovedì 31 ottobre l’appuntamento al Castelli di Monteruzzo in via Marconi 1 con l’evento “Halloween al castello”, che proseguirà fino a tardi con una iniziativa speciale dedicato ai più grandi.

Il Comune di Vedano Olona, in collaborazione con il Centro giovani e l’associazione “L’Aaquilone,” invita tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni a partecipare a “(S)caccia la Paura,” una divertente caccia al tesoro organizzata per le vie del paese in occasione di Halloween. L’evento si terrà lunedì 28 ottobre, con ritrovo fissato alle 18.15 negli spazi del Centro giovani.

