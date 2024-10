Città

SARONNO – Cane stordito e casa svaligiata al quartiere Prealpi di Saronno.

Incidente in A8: auto “sale” sul new jersey.

La data circolava ormai da alcuni giorni ma la sorpresa è la location. Il consiglio comunale in cui si discuterà la mozione di sfiducia a carico del sindaco Augusto Airoldi presentata dalle opposizioni è stato convocato per mercoledì 6 novembre alle 21. Ma qual è la situazione? Per sfiduciare il sindaco Augusto Airoldi servono 13 voti ossia le opposizioni (5 Lega, 4 Obiettivo Saronno, 1 Fi e 1 Fdi) e entrambi gli indipendenti (ossia Marta Gilli e Giuseppe Calderazzo).

Rovello Porro piange Roberto Banfi. Il ricordo del Comune. Già atleta di pallacanestro e presidente del Rovello Basket, era stato anche assessore comunale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

31102024