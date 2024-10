Altre news

SARONNO – L’Ambito territoriale di Saronno, in collaborazione con diverse realtà sociali e il finanziamento della regione Lombardia e del Fse+ 2021-2027, lancia il progetto “Network to Win”, dedicato a favorire l’inclusione sociale e professionale delle persone con disabilità, residenti nei comuni di Saronno, Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo. Destinato ad adolescenti, giovani e adulti tra i 16 e i 64 anni, il progetto si rivolge a chi presenta disabilità fisica, intellettiva, psichica o sensoriale e mira a supportare il loro percorso verso una maggiore autonomia e inclusione.

Network to Win si propone di creare un ponte tra le scuole superiori e il mondo adulto per le persone con disabilità, facilitando il passaggio all’età adulta e l’inserimento nel contesto lavorativo. Il progetto prevede attività che promuovano l’informazione, il sostegno e la valorizzazione delle abilità e competenze individuali, con particolare attenzione al coinvolgimento delle famiglie.

Il percorso si articola in due linee d’azione principali: laboratori per le abilità e la partecipazione attiva (gli iscritti potranno partecipare a laboratori artigianali e formativi presso cooperative sociali o aziende, dove avranno l’opportunità di sviluppare abilità pratiche e cognitive) e percorsi di orientamento ed empowerment (con attività strutturate per aiutare le persone con disabilità a costruire il proprio progetto di vita, in modo che possano prepararsi a una vita indipendente; sarà data particolare attenzione al coinvolgimento dei caregivers, garantendo loro il supporto necessario).

Il progetto è aperto a: studenti prossimi alla conclusione del percorso scolastico o formativo; persone con disabilità che siano disoccupate, inoccupate o inattive, anche se non iscritte al collocamento mirato; lavoratori che desiderano migliorare le proprie competenze e orientare il proprio percorso lavorativo.

L’iniziativa è promossa dall’Ambito territoriale sociale di Saronno (ente capofila) insieme a partner quali la cooperativa sociale Il Granello Don Luigi Monza, Energheia Impresa sociale e l’associazione Lavoro e Integrazione Onlus. Il progetto durerà 24 mesi e sarà possibile segnalare candidati fino ad aprile 2025.

Per segnalazioni o maggiori dettagli, è possibile contattare la dottoressa Lucia Viganò al numero 0296700424 o via e-mail all’indirizzo [email protected].

Per ulteriori informazioni è disponibile anche il sito del comune di Saronno e la pagina Facebook dedicata all’iniziativa.

