Cronaca

MISINTO – Ladri in azione a Misinto: sono in corso le indagini delle forze dell’ordine riguardo a quanto accaduto lo scorso fine settimana dove in pieno giorno, l’episodio si è verificato a metà mattina, qualcuno si è introdotto in un appartamento di via Sant’Antonio a caccia di denaro o di oggetti preziosi.

I padroni di casa, che si erano allontanati per poco tempo, al ritorno nella loro abitazione hanno trovato tutto a soqquadro: non hanno potuto che prendere atto dell’accaduto, i malviventi se n’erano già andati. Da quantificare l’entità dei danni materiali e della refurtiva.

In zona negli ultimi tempi si sono già verificati episodi analoghi, non si può escludere che siano tutti opera della stessa banda.

(foto archivio: casa a soqquadro in un precedente, analogo episodio)

31102024