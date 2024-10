Città

SARONNO – Città ancora sotto choc per il terribile atto di violenza avvenuto domenica sera in via Varese a Saronno, con l’omicidio di un uomo ucraino, uccisi in un cortile di casa a ringhiera, colpito con due rivoltellata sparate da un albanese che è attualmente in fuga.

“E’ solo l’ultimo episodio, il piu’ eclatante, di una lunga serie di cronaca nera quotidiana, fatta di episodi criminosi quotidiani che ammorbano la qualità della vita dei Saronnesi e di tutti i pendolari -. ricorda Dante Cattaneo, sindaco emerito di Ceriano Laghetto e sempre in prima linea nella lotta alla delinquenza nei boschi della zona – A Saronno, che anche io frequento e conosco, c’è paura ad andare in giro, ora non più solo la sera ma anche in pieno giorno in alcune zone della città. Se non in grado di garantire la sicurezza dei cittadini, il sindaco di centrosinistra Augusto Airoldi farebbe meglio a trarne le conseguenze, a dimettersi ridando cosi la parola ai cittadini”

(foto archivio: Dante Cattaneo, sempre in prima linea per la sicurezza nei boschi della zona, contro gli spacciatori)

