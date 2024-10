news

Con una presale che ha già raccolto oltre $327.000, FreeDum Fighters, con il suo token $DUM, si distingue per l’originale meccanismo premiale con lo staking differenziato a seconda del candidato che si sceglie di sostenere e per il divertente approccio agli scontri tra Kamala Harris e Donald Trump, i due candidati alle presidenziali.

Andamento di FreeDum Fighters nel 2024

Il contesto delle elezioni USA rappresenta un’opportunità strategica per il token $DUM, con la possibilità di attrarre investitori e appassionati di meme coin, sfruttando l’attenzione dei media e l’hype del momento per l’evento più importante della politica mondiale. Forte del successo che sta avendo la prevendita e della quantità limitata di token, che potrebbe spingere in alto il progetto, un’ulteriore spinta potrebbe derivare dall’inclusione del token su exchange di rilievo come Binance o OKX portando a un aumento considerevole del suo valore.

Il prezzo di $DUM potrebbe subire un primo rialzo al lancio, raggiungendo potenzialmente $0,00108, per poi stabilizzarsi intorno a $0,00096 entro fine anno.

L’influenza delle elezioni presidenziali

L’andamento del prezzo di $DUM potrebbe essere influenzato direttamente dal risultato delle elezioni USA: una vittoria di Trump potrebbe aumentare l’interesse nel mercato crypto, e potrebbe beneficiarne indirettamente anche $DUM, mentre l’esito contrario potrebbe trasformare il token in un simbolo per le espressioni di preferenza politica all’interno del mondo crypto, accrescendo il volume di scambi e la visibilità del progetto.

Proiezioni per il 2025

L’anno 2025 potrebbe rappresentare una svolta per $DUM, grazie all’attenzione mediatica associata all’insediamento del nuovo presidente. Con un mercato crypto in crescita e Bitcoin potenzialmente proiettato a nuovi massimi storici, $DUM e altre meme coin potrebbero beneficiare di un rinnovato afflusso di investitori. Inoltre, una possibile riduzione delle restrizioni sulle criptovalute negli Stati Uniti potrebbe facilitare l’accessibilità di $DUM su exchange americani di rilievo.

Andamento di lungo termine 2026- 2027

Guardando più a lungo termine, FreeDum Fighters potrebbe stabilizzare il suo valore, con oscillazioni tra $0,00123 e $0,00081 nel periodo 2026-2027, soprattutto se il progetto riuscirà a mantenere l’interesse degli utenti con eventi legati al mondo reale. Tuttavia, in assenza di figure politiche di forte richiamo, è possibile che il livello di interesse per $DUM possa calare, portando a una stabilizzazione del valore, seppur sopra al prezzo iniziale della presale.

Con una roadmap ambiziosa e il potenziale di coinvolgimento del pubblico su temi attuali, FreeDum Fighters si pone come una meme coin intrigante da tenere d’occhio, nonostante la volatilità intrinseca del settore e la prevista riduzione dei premi di staking entro il 2026.

Cos’è FreeDum Fighters?

FreeDum Fighters, è un progetto che opera su una varietà di blockchain, tra cui Solana, Ethereum, BASE e Binance Smart Chain. $DUM introduce un approccio unico con il sistema Stake-to-Vote, che consente agli investitori di ottenere ricompense proporzionate alla loro partecipazione attiva nell’ecosistema. Al centro del progetto ci sono i personaggi Magatron (una parodia di Donald Trump) e Kamacop 9000 (ispirato a Kamala Harris), che in una versione robotica si affrontano in un mondo parallelo. Gli investitori possono supportare entrambi i personaggi, senza alcun peso di natura politica, e guadagnare ricompense di staking; più un candidato è in svantaggio, più cresce l’APY per chi lo sostiene.

Costruire una community solida è uno degli obiettivi principali del progetto, incentivata anche dalla possibilità di partecipare a dibattiti settimanali con premi in AirDrop per i vincitori. La vendita di $DUM è suddivisa in fasi, con 108 miliardi di token riservati, pari al 40% della fornitura complessiva. Questo sistema a tappe si ispira al processo elettorale statunitense, con ogni fase della prevendita che simula un passaggio della campagna presidenziale.

Nella fase 1, quella delle “Primarie” il prezzo di partenza sarà a $0,00005, mentre nella fase 2, quella del “Caucus” il prezzo sarà dello $0,000075. Nella terza fase, quella della “Convention”, vede assegnato il 30% dei token a un prezzo più alto, sostenendo così la crescita del progetto. Il valore dei token aumenta ulteriormente, in linea con l’avanzamento della roadmap. Nella quarta e ultima fase, quella delle “elezioni generali”, verrà gestita la distribuzione finale del 25% dei token, con un prezzo fissato a $0,000125. Rappresenta l’ultima occasione per acquistare $DUM a un costo vantaggioso, prima di eventuali futuri aumenti.

Questa strategia di prevendita a più livelli permette agli investitori di entrare in vari momenti, supportando la crescita di FreeDum Fighters e facilitando il finanziamento del progetto in ogni sua fase.

