Cronaca

VARESE – La polizia di Stato di Varese ha arrestato un cittadino extracomunitario ricercato dall’autorità giudiziaria.

Il fatto è successo nella mattinata dello scorso fine settimana, sabato: gli agenti della polizia ferroviaria sono stati allertati dal capotreno di un convoglio regionale, il quale, dopo aver invitato lo straniero a scendere dal treno, ha ricevuto da questi pesanti minacce di morte, vedendosi costretto, stante anche lo stato di ubriachezza dell’uomo, a sopprimere la corsa del convoglio a Malnate.

L’immigrato, un trentunenne extracomunitario, è stato fermato dagli agenti ed è risultato destinatario di un provvedimento del magistrato di sorveglianza di Brescia, con il quale si disponeva la sostituzione della misura dell’affidamento ai servizi sociali con il ripristino della misura in carcere per precedenti violazioni delle prescrizioni imposte; oltre a ciò, è stato denunciato per i reati di minaccia a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio.

L’uomo è stato accompagnato dagli agenti nel carcere di Varese.

31102024