Comasco

ROVELLASCA – “È in distribuzione casa per casa il calendario della raccolta differenziata 2025. Come sempre, il calendario indica anche i recuperi legati alle festività, oltre alle informazioni e ai consigli per dividere correttamente i nostri rifiuti”. Lo fa sapere il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli.

“Se non ricevuto, è possibile ritirare una copia in Comune durante l’orario di apertura al pubblico” ricorda il primo cittadino rovellaschese.

Il calendario è uno strumento senz’altro utile per aiutare i cittadini a ricordare le date della raccolta differenziata: come altre amministrazioni comunali della zona anche quella di Rovellasca è da tempo impegnata a promuovere le raccolta differenziata, anche con iniziative di sensibilizzazione ed informative com’è appunto quella del calendario.

