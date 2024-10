Comasco

ROVELLO PORRO – E’ stato fissato sabato pomeriggio alle 15 il funerale di Roberto Banfi, 51 anni, già presidente del Rovello Basket ed assessore comunale in paese. Il rito si terrà alla chiesa parrocchiale di via Cardinal Ferrari, preceduto alle 14.45 dalla recita del santo rosario. Già nel tardo pomeriggio di domani alla chiesa parrocchiale rovellese, alle 19, è in programma la recita del rosario in ricordo del defunto.

A ricordare Roberto Banfi anche i volontari dell’associazione Ave di Rovello Porro.

Grazie Roberto sei stato un grande e sarai per tutti un esempio e un ricordo. Conosciuto ed apprezzato al di fuori del suo adorato basket. Persona educata e gentilissima con sempre un sorriso per tutti.

Tante a Rovello e nella zona le manifestazioni di cordoglio per la sua scomparsa.

(foto: Roberto Banfi)

31102024