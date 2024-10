news

La criptovaluta di punta, il Bitcoin (BTC), ha appena superato la soglia dei $71.000, ma si preannuncia un periodo turbolento all’orizzonte. Secondo il report “Bitfinex Alpha”, l’incertezza elettorale negli Stati Uniti, la narrativa del “Trump trade” e le storicamente favorevoli condizioni del quarto trimestre stanno creando una “tempesta perfetta” per i movimenti di mercato.

Negli ultimi giorni, il Bitcoin ha già mostrato una certa volatilità, subendo una correzione del 6% dopo aver sfiorato i $70.000. Con l’avvicinarsi delle elezioni, gli analisti di Bitfinex prevedono un’intensificazione della volatilità, influenzata dalle potenziali vittorie repubblicane e dai loro effetti sui mercati.

Anche i mercati delle opzioni sono interessati

I mercati delle opzioni stanno vivendo un periodo di intensa attività in vista delle elezioni statunitensi, con le scadenze previste attorno al 6 e all’8 novembre. Le stime sui premi delle opzioni e la volatilità giornaliera attesa per il mercato azionario e del Bitcoin sono in aumento.

Il report di Bitfinex sottolinea che il Bitcoin potrebbe sperimentare una volatilità ancora più elevata man mano che i trader valutano i potenziali cambiamenti di mercato legati ai risultati elettorali, soprattutto nel caso in cui Donald Trump venga rieletto presidente, data la sua posizione favorevole verso le criptovalute.

Inoltre, la curva di volatilità implicita (IV) mostra un’accresciuta anticipazione dei mercati, con i prezzi d’esercizio del Bitcoin per l’8 novembre che suggeriscono livelli di IV superiori al 100% per le opzioni con prezzi oltre i $100.000. Generalmente, una IV alta aumenta i prezzi delle opzioni, poiché i venditori richiedono premi più elevati per compensare il rischio di forti movimenti di prezzo.

Questa spesa elevata riflette un sentimento cauto nel mercato, che si prepara a sostanziali movimenti nei prossimi giorni. Inoltre, l’interesse crescente per le opzioni call con un prezzo d’esercizio di $80.000 per dicembre indica che gli investitori stanno puntando su rialzi significativi entro la fine dell’anno.

Segnali di forza nel quarto trimestre

Nonostante le recenti correzioni, il Bitcoin mostra segnali di potenziale forza nel quarto trimestre, un periodo storicamente rialzista per la criptovaluta, soprattutto negli anni dell’halving. Attualmente, il BTC è in crescita di oltre il 30% rispetto ai minimi di settembre, registrando un rialzo record del 7,29% solo nel mese scorso, in netto contrasto con le sfide tipiche di settembre.

Sebbene le preoccupazioni legate alle elezioni possano temperare la chiusura di ottobre, i guadagni storici del quarto trimestre, mediamente del 31,34%, rimangono un indicatore promettente di uno slancio rialzista. In effetti, il Bitcoin non ha mai registrato un quarto trimestre negativo in alcun anno dell’halving.

Inoltre, l’effetto “Trump trade” gioca un ruolo significativo nelle attuali performance del Bitcoin, con fattori macroeconomici e le crescenti probabilità di una rielezione di Trump che alimentano l’incertezza del mercato. Secondo i dati di Polymarket, la probabilità di vittoria di Trump è stimata intorno al 66%, contribuendo a un mercato già volatile.

