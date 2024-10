iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Il 2 novembre, al castello dei Missionari Comboniani di Venegono Superiore, si terrà un incontro speciale con Pasquale Pugliese, noto attivista, scrittore e divulgatore italiano specializzato in studi sulla nonviolenza e la pace. L’evento porta il titolo “La nonviolenza ci chiama. Le personalità nonviolente del passato ci insegnano come resistere alle guerre e all’impero”.

Dalle 17 alle 19, Pasquale Pugliese guiderà una riflessione sulle figure storiche che, attraverso la loro pratica e i loro ideali, hanno opposto resistenza a ogni forma di violenza e dominazione. Sarà un’opportunità per esplorare insieme come la nonviolenza possa costituire una via attuale e concreta di risposta ai conflitti moderni.

L’evento avrà luogo in via delle Missioni, 12, e si rivolge a chiunque voglia approfondire il valore della nonviolenza come strumento di cambiamento.

(foto archivio)

