OMEGNA – La Fulgor Omegna, seconda in classifica nel campionato di basket maschile serie B Nazionale, non si fida dalla matricola Az Robur Saronno che affronterà sabato sera nel proprio palasport, a Gravellona Toce. Parlando ai giornali locali, il direttore sportivo dei piemontesi, Filippo Fanchini, ha ricordato la bella vittoria nel turno precedente, 7′ giornata, sul campo del Ragusa e messo in guardia i suoi dalle insedie poste dalla partita con i saronnesi. Per il diesse, la Robur ha sinora raccolto molto meno di quanto seminato e quindi ha invitato la sua squadra a non sottovalutare i saronnesi, che si trovano all’ultimo posto della graduatoria.

Saronno è reduce dalla rocambolesca sconfitta contro Mestre.

Classifica

Legnano Knights 12 punti, Lumezzane, Gemini Mestre, Capo d’Orlando, Blacks Faenza, Paffoni Fulgor Omegna, Rimadesio Desio, Treviglio e Costa Imola 10, Fulgor Fidenza, Virtus Imola, Rucker San Vendemmiano e Moncada Agrigento 6, Piacenza, Monferrato e Fiorenzuola Bees 4, Az Robur Saronno, Ragusa e Crema 2.

(foto: una azione di gioco dell’Az Saronno in un precedente match)

