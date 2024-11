Calcio

CESANO MADERNO – Dopo gli scontri avvenuti nel campionato scorso fra i tifosi delle due squadre prima di Molinello-Dal Pozzo a Cesano Maderno, era il 2 ottobre 2023, la questura di Monza ha disposto le porte chiuse per l’incontro di 2′ categoria in programma domenica 3 novembre al centro sportivo di via Po a Cesano Maderno, quando le due squadre torneranno ad incontrarsi.

Il pubblico dunque non potrà accedere all’impianto, dove potranno entrare solo addetti ai lavori ed eventuali giornalisti. La partita, valevole per la nona giornata di andata, si gioca a partire dalle 14.30.

Questo il comunicto ufficiale del Dal Pozzo.

Ci è stato comunicato dalla questura di Monza che la partita di domenica contro il Molinello a Cesano Maderno si svolgerà a porte chiuse. Una decisione che non può che rattristarci. Il calcio senza tifosi per noi non è calcio. Abbiamo però la fortuna di avere tra campo e panchina venti tifosi, che vestono la nostra maglia ogni domenica.

(foto archivio: giocatori del Dal Pozzo coi loro supporter)

