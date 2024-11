Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – “Mi potete aiutare a ritrovare il borsello?” Questo l’appello che un cittadino ha lanciato nelle scorse ore sulla pagina Facebook “Sei di Caronno Pertusella se…”

E’ stato proprio il derubato a riferire della sua disavventura: “Durante la mattina di lunedì 28 ottobre in via Don Uboldi mi è stato rubato il borsello nel mio laboratorio, con dentro portafoglio documenti e pochi euro se qualcuno lo dovesse vedere da qualche parte in giro per cortesia avvisatemi”, il contatto può avvenire tramite i social.

Nel caso del rinvenimento di oggetti abbandonati è anche sempre possibile rivolgersi al comando carabinieri oppure a quello della polizia locale, i tutori dell’ordine provvederanno quindi a rintracciare il legittimo proprietario, per la restituzione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

01112024