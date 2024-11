Città

SARONNO – La Tci Telecomunicazioni Italia da Saronno a Hong Kong: la società saronnese è stata infatti nei giorni scorsi presente alla fiera “Hong Kong International lighting fair” al Convention and exhibition centre della metropoli asiatica, dove ha portato le innovazioni del Made in Italy. Una presenza ben visibile, con uno stand di grandi dimensioni e dove il logo aziendale era abbinato al tricolore italiano.

In precedenza la Tci di Gianfranco Librandi aveva partecipato, a metà srettembre, alla fiera “Lighting design & technology expo” che si è tenuta al Fronte exhibition and conference center di Riyadh in Arabia saudita.

Il Gruppo Tci è presente nel mercato mondiale dell’illuminazione da oltre 25 anni. Il suo continuo rinnovamento lo rende oggi un gruppo giovane e dinamico, il cui obiettivo è la progettazione e realizzazione di sistemi elettronici.

