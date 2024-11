iltra2

LONATE CEPPINO / CISLAGO – Grazie all’impegno dell’associazione Cislago Cuore e alla collaborazione del Comune di Lonate Ceppino e delle scuole locali, si è tenuto nuovamente un corso di tecniche e manovre salvavita nella sala consiliare del paese. Per il secondo anno consecutivo, i volontari dell’associazione hanno offerto momenti di formazione dedicati agli studenti, con un focus particolare sulla sensibilizzazione verso le emergenze mediche e la sicurezza.

Quest’anno, il corso ha coinvolto sei classi di terza media provenienti dai plessi scolastici di Cairate e Lonate Ceppino, unendo i giovani in un’esperienza educativa pratica e formativa. Grazie a queste sessioni, i ragazzi hanno potuto apprendere e mettere in pratica tecniche di base per affrontare situazioni di emergenza, preparandosi a rispondere in maniera tempestiva ed efficace a potenziali eventi critici.

L’iniziativa non solo arricchisce il bagaglio formativo degli studenti ma contribuisce anche a costruire una comunità più sicura e attenta alla salute.

(foto: un momento dell’iniziativa)

