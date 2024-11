Eventi

ORIGGIO – Domenica 3 novembre gli alpini di Origgio invitano tutti a partecipare alla tradizionale “Sagra della castagna“, un evento annuale pensato per riunire la comunità in un’atmosfera festosa e solidale. La sagra si terrà nella baita di via Piantanida, con inizio alle 10:30, dove saranno offerte ai presenti gustose specialità autunnali, perfette per riscaldare la giornata.

Oltre alle classiche caldarroste, simbolo dell’autunno, il menù della giornata comprenderà piatti tipici come trippa (per la quale è richiesta la prenotazione, da effettuare entro il 30 ottobre al numero 348467274), salamelle, arrosticini e patate fritte, per soddisfare tutti i palati. È un’occasione ideale non solo per godere di ottimo cibo in buona compagnia, ma anche per sostenere una buona causa: l’intero ricavato dell’evento sarà infatti destinato in beneficenza, in linea con lo spirito di solidarietà che caratterizza l’impegno degli alpini sul territorio.

(foto d’archivio)

