Cronaca

SARONNO / ROVELLO PORRO / CASTIGLIONE OLONA.- Cade dalla bici e finisce all’ospedale: è successo ieri in via Carducci a Rovello Porro, l’allarme è stato dato alle 17.25 e sul posto oltre ai carabinieri sono accorse l’auto-infermieristica con l’ambulanza della Croce rossa saronnese. E’ stato soccorso un uomo di 39 anni, che comunque non ha riportato gravi lesioni.

Intervento di carabinieri, auto-infermieristica e ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella ieri mattina alle 11 in viale Prealpi a Saronno, per un grave malore che ha colpito un passante, un pensionato di 83 anni quindi trasportato d’urgenza, in serie condizioni, all’ospedale di Legnano.

Per una caduta una donna di 76 anni è stata soccorsa dall’ambulanza ieri mattina alle 11.10 in via Galli a Castiglione Olona: l’anziana è stata trasportata all’ospedale di Tradate per essere visitata e medicata.

(foto archivio)

01112024