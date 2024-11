Cronaca

UBOLDO / SOLARO – Oggi alle 15.20 intervento dei carabinieri della Compagnia di Saronno, dell’auto-infermieristica e dell’ambulanza della Croce rossa saronnese in via 4 novembre ad Uboldo verso il confine con Rescaldina per uno scontro fra una automobile ed una motocicletta. E’ stata soccorsa una donna di 52 anni ma non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale.

A Solaro oggi alle 7.50 per una caduta dalla motocicletta è stato soccorso un uomo di 57 anni. Il fatto è successo in via della Repubblica, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rho, con l’ambulanza della Croce viola di Cesate. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese con contusioni varie ma non in pericolo di vita.

Sempre a Solaro nella notte fra giovedì e venerdì alle 3.40 l’ambulanza della Croce viola era accorsa in piazza Grandi al Villaggio Brollo per la presenza di un uomo di 71 anni che stava male ed al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica. E’ stato trasportato all’ospedale di Saronno in condizioni non preoccupanti.

(foto archivio)