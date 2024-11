news

L’analista di criptovalute Dark Defender ha individuato un significativo livello di resistenza che XRP deve superare per avviare un rally: secondo la sua analisi, questo livello si attesta a 0,6649 dollari, una soglia critica che XRP deve superare per un potenziale rally verso obiettivi chiave fissati a 1,88 $, 5,85 $ e 18,22 $.

La previsione di Dark Defender si basa su un’analisi tecnica estesa, in atto da oltre un anno, che incorpora i modelli osservati nella struttura dei prezzi a lungo termine di XRP. Riuscirà il token a superare questi livelli e quindi salire di valore?

Intanto la prevendita di STARS ha superato $2,8 milioni e si prepara a un listing interessante, basandosi sulla potenzialità del nuovo strumento MemeVault che coinvolge tutte le principali meme coin.

Secondo l’analista, XRP deve superare questi livelli di resistenza per avviare un rally

Nell’ultimo anno, la performance di XRP si è allineata alle proiezioni di Dark Defender, raggiungendo notevoli livelli di prezzo e ritracciando verso zone di supporto identificate. Inizialmente, l’analista ha fissato un obiettivo ambizioso di $ 0,89 per XRP, anticipando un picco nella prima ondata di un pattern rialzista.

Tuttavia, un evento significativo nel mondo delle criptovalute, ovvero la sentenza sommaria nel caso Ripple, ha causato un’impennata che ha superato questa previsione, spingendo il token a un massimo di $ 0,9327 a luglio.

Dopo questo picco, Dark Defender ha previsto un pullback correttivo per XRP che si è verificato, con il token che è sceso a $ 0,3814 a luglio, un livello vicino al più basso marcatore di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%, a $ 0,3917.

Questa correzione ha segnato quello che l’analista descrive come un probabile minimo, creando una nuova struttura di supporto a livelli critici. Da allora, l’asset digitale ha mantenuto un intervallo di trading più ristretto, muovendosi tra livelli di supporto di $ 0,4850 e $ 0,5286, mentre la resistenza rimane al livello di $ 0,6649.

Dark Defender sottolinea che mantenere il livello di supporto a $ 0,3917 è essenziale per permettere a XRP di avviare una corsa al rialzo. Una potenziale rottura rispetto all’attuale andamento dei prezzi dipenderà dalla capacità del token di superare il livello di resistenza di 0,6649 $, spesso descritto come una barriera impegnativa per l’asset.

Secondo l’analisi di Dark Defender, questo livello coincide con la linea di Fibonacci del 70%, formando quello che lui definisce il “boss finale” dei livelli di resistenza di XRP; l’esperto inoltre sottolinea che questo segno ha costantemente ostacolato gli avanzamenti di prezzo del token in passato, rendendolo cruciale per uno slancio verso l’alto più duraturo.

Mentre il grafico dei prezzi settimanali attualmente segnala un trend ribassista, Dark Defender interpreta questo come potenzialmente fuorviante dato il momentum positivo più forte evidente sul grafico mensile di XRP.

Questa divergenza tra segnali settimanali e mensili potrebbe indicare che il token ha spazio per un ulteriore movimento al rialzo se la resistenza di $ 0,6649 viene violata. L’analista suggerisce che una chiusura sopra questo livello, su qualsiasi intervallo di tempo principale potrebbe fornire lo slancio di cui XRP ha bisogno per raggiungere il suo prossimo obiettivo di 1,88 $.

Prospettive a lungo termine per XRP

Dopo l’ obiettivo iniziale di $ 1,88, le proiezioni a lungo termine di Dark Defender delineano due livelli di prezzo aggiuntivi: $ 5,85 e $ 18,22, identificati ​​utilizzando la teoria delle onde di Elliott, che costituisce il fondamento della sua analisi della struttura dei prezzi.

Per avvicinarsi a questi livelli, XRP non deve solo superare le sue attuali zone di resistenza, ma anche mantenere i suoi livelli di supporto stabiliti per evitare cali significativi. Sebbene mantenere il supporto a $ 0,3917 sia essenziale, l’analista riconosce il rischio che XRP ritesti questo livello, eventualmente scendendo per formare un “doppio calo”.

Tuttavia, Dark Defender considera questo scenario improbabile, suggerendo invece che l’asset continuerà una traiettoria ascendente se i livelli di supporto rimarranno fermi. L’andamento dei prezzi di XRP rimane in una fase cruciale, con il livello di resistenza di 0,6649 $ che funge da punto decisivo per qualsiasi potenziale rally.

XRP viene scambiato oggi a circa $ 0,5242, in crescita dell’1,74% nelle ultime 24 ore.

Crypto All-Stars va a $2,8 milioni in prevendita: è la prossima meme coin che esploderà?

Mentre XRP affronta le probabilità di una corsa al rialzo, Crypto All-Stars è un nuovo progetto di meme coin tra i migliori del momento, che ha raccolto oltre $2,8 milioni in presale e che si concentra in particolare sulla creazione del MemeVault, ovvero una piattaforma di staking sulla quale sarà possibile bloccare le meme coin più popolari.

Il MemeVault inizialmente consentirà di fare staking con 11 delle principali meme coin, in seguito ne saranno aggiunte altre. Oltre a questa piattaforma, il progetto include lo staking di STARS, il token nativo del progetto, che attualmente ha un APY del 545%.

Gli investitori si interessano alla prevendita non solo per le opportunità di staking ma anche per il costo basso di STARS, che al momento è venduto a $0,0015309. Chi è interessato a questa opportunità e vuole investire nel progetto, può collegare alla pagina ufficiale di Crypto All-Stars il proprio crypto wallet.

Successivamente potrà utilizzare token Ethereum, Tether, Binance Smart Chain, Floki, Shiba Inu, Pepe e Doge, oltre alle tradizionali carte di credito/debito bancarie, per finalizzare l’acquisto di STARS.

Per restare aggiornati sulle novità del progetto, ci si potrà inoltre iscrivere ai canali ufficiali su Telegram o X e valutare se investire o meno in Crypto All-Stars.