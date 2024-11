Cronaca

SARONNO – Sono probabilmente opera di un residente stanco di vedere auto non autorizzate sui posti riservati a chi vive nel quartiere le “false multe” ritrovate da alcuni automobilisti in via Reina.

I verbali sono arrivati al comando di piazza Repubblica dove si sono presentati gli automobilisti. Del resto non sono per niente simili alle vere sanzioni per divieto di sosta. Sotto i tergicristalli gli automobilisti indisciplinati trovano oggi un preavviso digitalizzato.

Le finte sanzioni hanno un logo storico del comune di Saronno sono stampate con inchiostro nero su foglio bianco ma a farle sembrare “meno contraffatte” c’è il fatto che siano compilate a mano.

C’è il numero della notifica, la data, la targa dell’auto e anche il numero dell’area riservata in cui si è sostato. Anche il linguaggio è decisamente tecnico si parla dio controdeduzioni da inviare al comando di polizia locale entro tre giorni scaduti i quali arriveranno gli estremi per il pagamento.

C’è persino il codice del sedicente ausiliario del traffico P29 che dalla firma autografa potrebbe essere un “Beretta”.

Insomma c’è stato anche un certo lavoro di organizzazione e soprattutto sembra che siano state pensate per “emetterne” diverse.

Inutile dire che le multe non sono vere e che la polizia locale ha per prima cosa rassicurati gli automobilisti che se la sono trovata sul parabrezza già dubbiosi sulla validità ed autenticità.

Ora sono partite le indagini per risalire al sedicente ausiliario P29 per capire i veri motivi del blitz: avvalorare una successiva richiesta di soldi o più probabilmente scoraggiare la sosta nei parcheggi dei residenti? Ad aiutare la polizia locale potranno essere le immagine della videosorveglianza tanto più che i finti verbali sono “datati”.

Anche in passato e in altri quartiere sono stati lasciati “messaggi” più o meno ironici più o meno minacciosi contro automobilisti che posteggiavano fuori dagli spazi o da chi non raccoglieva le deiezioni del proprio cani.

Erano invece apprezzatissime le sanzioni dei bimbi dei progetti di educazione stradale che con disegni ed inviti ad essere più attenti ricordavano agli automobilisti i corretti comportamenti imparati dalle lezioni del vigile Ciro.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti