SARONNO – (Ondata di furti in città e nel circondario: molti gli episodi che sono stati segnalati negli ultimi giorni e che si sono centrati soprattutto nel residenziale quartiere Prealpi, alla periferia nord cittadina.

E’ dove sono entrati a più riprese in azione i topi d’appartamento, che non si sono lasciati scoraggiare neppure quando hanno scoperto che c’erano dei cani. In viale Prealpi, vicino al confine con Rovello Porro, sono entrati in un alloggio mettendolo a soqquadro ed anche malmenando il cane che era presente nell’abitazione, mentre in via Valletta l’animale sarebbe stato in qualche modo narcotizzato, per consentire ai delinquenti di agire indisturbati: in questo caso hanno aperto il cancelletto dell’abitazione, hanno tagliato parte delle sbarre di ferro della griglia metallica che protegge la porta di ingresso ed una volta dentro si sono scatenati, mettendo tutto in disordine, aprendo cassetti ed armadi e gettando sul pavimento quel che c’era dentro. Il tutto alla ricerca di denaro o oggetti di valore: sono in corso verifiche per stabilire l’entità della refurtiva.

Per i padroni di casa in entrambi i casi la bruttissima sorpresa di dovere prendere atto che qualcuno era entrato nella loro abitazione; ed in via Valletta hanno trovato il loro cane decisamente “intontito”.

Il tutto dopo che nei giorni scorsi, anzi nelle notti scorse era stata presa di mira per due volte la gelateria che si trova fra via Volta e via Bellavita a Saronno, sempre in zona Prealpi, con spaccata della porta per riuscire ad entrare e rubare qualche lattina di bibite, del mascarpone e, la prima volta, il fondo cassa, ed un telefono cellulare. Ancora, in precedenza, la spaccata alla farmacia comunale 2 di via Volonterio-via Valletta, sempre zona Prealpi: in quel caso si era subito attivato il sistema d’allarme ed il ladro era stato costretto ad una precipitosa fuga, dopo avere rotto un vetro della porta di ingresso. I responsabili dell’ex municipalizza Saronno servizi si erano subito messi all’opera per fare eseguire le sistemazioni del caso.

