SARONNO – “Il sindaco Airoldi ha nuovamente ribadito che la sicurezza di Saronno non è sua responsabilità ma delle istituzioni centrali, lamentando l’assenza di un intervento concreto da parte del Ministero dell’Interno”.

Sono le parole dell’intervento della segreteria politica della Lega di Saronno che rispondono al duro intervento del sindaco Augusto Airoldi sul tema della sicurezza in merito all’omicidio di via Varese.

“Tuttavia, questo costante scaricabarile non fa altro che mascherare un atteggiamento elusivo: mentre punta il dito contro lo Stato, evita di criticare apertamente il Pd e la Commissione Europea, che con le loro politiche hanno contribuito all’attuale instabilità sociale. Il sostegno ad un’immigrazione incontrollata, un’accoglienza mal gestita, hanno creato terreno fertile per l’esplosione di problemi sociali. La giustizia carente che spesso lascia impunita la microcriminalità consente all’insicurezza di dilagare”

La Lega replica anche all’affondo sul tema PolFer in stazione: “Non basta menzionare la mancanza di un presidio della Polfer come giustificazione. La sicurezza richiede una collaborazione attiva e coordinata tra tutti gli enti locali, a partire dal Comune stesso. Eppure, a Saronno questa sinergia è mancata: il sindaco Airoldi per lungo tempo ha sostenuto che Saronno fosse una città sicura e che i problemi di criminalità fossero ingigantiti dalla stampa. Una visione che si è rivelata distante dalla realtà, mentre i cittadini continuavano a percepire un deterioramento della sicurezza”.

E concludono commentando l’acquisto delle nuove dotazioni della polizia locale: “Inoltre, l’annuncio recente dell’acquisto di dotazioni per la polizia locale, pur essendo un passo positivo, lascia perplessi per la sua tardività: perché intervenire solo ora, dopo quattro anni in cui la situazione è peggiorata? La costante attribuzione di colpe ai predecessori non basta: se in quattro anni questa amministrazione non è stata capace di gestire la sicurezza, allora il tempo è finito. Forse è davvero il momento di farsi da parte”.

