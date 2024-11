Softball

VILADECANS – Trasferta in Spagna per la formazione under 22 dell’Inox Team Saronno che sta partecipando. Il bilancio della prima giornata di gare è stato, ieri, decisamente positivo: le saronnesi hanno battuto 13-10 le olandesi dell’Olimpia e poi hanno vinto nettamente, 11-1, contro The Hernos.

Le saronnesi stanno prendendo parte al “Women’s international championship under 22” che si gioca sul campo della cittadina alle porte di Barcellona sino al prossimo 3 novembre, Al termine prendono parte formazioni italiane (oltre a Saronno c’è il New Bollate, il Bollate 1969 e le Blue Girls Bologna), iberiche, olandesi, e c’è anche la Nazionale ucraina under 18.

(foto di gruppo per il Saronno under 22 sul campo del Viladecans, che si trova alla periferia del capoluogo della Catalogna, Barcellona)

