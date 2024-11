news

Il mercato delle criptovalute questa settimana sta mostrando un trend molto positivo, in particolare con Bitcoin che è riuscito a superare i $70.000, oggi sopra i $71.000, dando una maggiore spinta al resto del settore.

Questo slancio sta quindi influenzando favorevolmente diverse altcoin chiave, tra cui Solana (SOL), che ha attirato l’attenzione dei trader grazie ai suoi solidi indicatori rialzisti e ai significativi investimenti delle balene crypto.

Un altro progetto promettente, che può esplodere con il listing ed essere influenzato dall’attuale trend rialzista è STARS, una nuova meme coin che si basa sul MemeVault, la piattaforma che consente di mettere in stake tutte le principali meme coin e che ha superato $2,8 milioni in prevendita.

Quali sono le previsioni di mercato per Solana?

Esperti come CryptoBoss stanno esprimendo fiducia nel futuro di Solana, prevedendo che la criptovaluta potrebbe salire tra $ 300 e $ 400, in base al pattern Cup and Handle. Questa proiezione evidenzia un potenziale per guadagni sostanziali nel prezzo di SOL.

In un tweet recente, l’analista di mercato CryptoBoss ha infatti condiviso una visione ottimistica su Solana (SOL), evidenziando quello che descrive come il “grafico più rialzista che abbia mai visto”.

La sua analisi mensile del grafico mostra un noto pattern di inversione chiamato Cup and Handle, spesso identificato nei principali minimi di mercato come precursore di significativi movimenti al rialzo.

In teoria, questa configurazione del grafico mostra un trend di accumulazione a forma di U, rappresentato da una tazza, seguito da un breve consolidamento con una porzione di maniglia prima di un breakout importante.

Se il pattern si rivela vero, la previsione del prezzo di Solana è pronta a violare la linea di tendenza della resistenza in alto, impostando un rally verso il segno di $400.

The Wallstreet Bull, un altro esperto del settore, ha previsto forti obiettivi di prezzo per i principali asset, tra cui Solana che, secondo lui, potrebbe potenzialmente raggiungere i $ 400-$ 600, un aumento che andrebbe dal 119,5% al ​​229,25%.

In che modo le balene crypto influenzano il mercato di Solana?

L’interesse delle balene crypto è un fattore chiave nell’attuale movimento di mercato di Solana. Dati recenti rivelano che una balena degna di nota ha ritirato 153.511 SOL in una sola settimana, mettendoli poi in staking, mentre altre hanno effettuato prelievi significativi, indicando una forte fiducia nelle prospettive di Solana.

Solana ha registrato un notevole aumento di prezzo da $ 133 a $ 179,78 di oggi, riflettendo una crescita del 33% con la ripresa del mercato. L’analisi tecnica suggerisce che questa traiettoria ascendente potrebbe persistere, supportata dalle prestazioni in corso di Bitcoin che al momento supera $71.000.

Gli obiettivi di prezzo per SOL ora superano $ 188, con potenziali livelli di resistenza a $ 210 e $ 256. La combinazione della solida analisi tecnica di Solana e dell’interesse delle balene la posiziona favorevolmente nel panorama delle criptovalute.

Mentre le dinamiche di mercato continuano a evolversi, questi fattori possono fornire spunti strategici per i potenziali partecipanti al mercato, sottolineando il ruolo di Solana come un’opzione di investimento interessante nonostante la volatilità intrinseca del settore.

Intanto il nuovo progetto Crypto All-Stars vola a $2,8 milioni in prevendita puntando sulla nicchia delle meme coin.

Crypto All-Stars vola a $2,8 milioni nella sua ICO grazie al MemeVault

Crypto All-Stars sta dettando il passo tra i progetti di meme coin ‘wanna-be’, creando il primo protocollo di staking unificato del settore attraverso il MemeVault, una piattaforma sulla quale è possibile bloccare tutti le principali meme coin.

Tutto legato al token STARS, nativo del progetto: gli utenti devono detenerlo per accedere alla piattaforma e riceveranno ricompense proporzionali in base alla quantità di token posseduta, per cui STARS è una meme coin ricca di utilità.

Nessuno sa ancora quale sarà l’APY offerto dal MemeVault, ma è probabile che sarà molto alto. Sebbene questa piattaforma non sia ancora stata lanciata, lo staking nativo di STARS è attivo e attualmente fornisce un APY del 545%.

La prevendita di STARS ha superato $2,8 milioni di dollari al momento: ecco l’opinione dello youtuber crypto Felice Grimaudo a proposito del MemeVault:

Chi è interessato a investire nel progetto, può collegare alla pagina ufficiale di Crypto All-Stars il proprio crypto wallet e utilizzare token Ethereum, Tether, Binance Smart Chain, Floki, Shiba Inu, Pepe e Doge, oltre alle tradizionali carte di credito/debito bancarie, per finalizzare l’acquisto di STARS.

Sarà anche possibile restare aggiornati sulle novità attraverso i canali ufficiali su Telegram o X e valutare tutte le nuove opportunità date dal progetto.