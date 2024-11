Sport

GRAVELLONA TOCE – Ottava giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West , l’AZ Robur Saronno scende in campo questa sera alle 21 contro la Fulgor Omegna. Si gioca al palazzetto in via trattati di Roma a Gravellona Toce, dove i verde-rossi hanno conquistato diverse vittorie che gli hanno permesso di gravitare nella parte alta della classifica (attualmente si trovano al secondo posto insieme ad altre sette squadre). La Robur è reduce dalla dolorosa e rocambolesca sconfitta contro Mestre, con la vittoria sfumata ancora nel finale per un solo punto. Nonostante ció, il livello dei saronnesi è ormai ben noto agli avversari che sicuramente non sottovaluteranno i biancoazzurri, i quali hanno fatto vedere di poter battagliare e insidiare formazioni blasonate e con obiettivi importanti.

Sfida che si preannuncia molto interessante ed ennesimo banco di prova per l’AZ Robur Saronno che vuole provare a schiodarsi dall’ultimo posto in classifica, condiviso con Ragusa e Crema, e risalire pian piano la graduatoria per piazzarsi in zone “meno calde”.

