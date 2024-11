Basket

GRAVELLONA TOCE – Appuntamento oggi alle 21 al palasport di Gravellona Toce per la sfida con un’altra storica formazione della pallacanestro italiana come la Fulgor Omegna da parte dell’Az Robur Saronno, per il campionato di serie B Nazionale. Su ilSaronno aggiornamenti flash del risultato e immagini della gara in diretta.

L’Omegna è squadra profonda, con un roster importante, con un lungo dominante per la categoria come Balanzoni e tante risorse disseminate in tutti i ruoli. I ragazzi di coach Stefano Gambaro hanno avuto a disposizione una settimana piena di lavoro per prepararsi al match. Obbiettivo principale: trovare la seconda vittoria in Serie B Nazionale Old Wild West. Palla a due sabato 2 novembre alle 21 per Fulgor Omegna-Az Pneumatica Robur Saronno. L’allenatore saronnese ha analizzato la sfida in una video-intervista.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

02112024