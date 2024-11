news

Con Bitcoin che continua la sua ascesa verso un nuovo massimo storico (ATH), l’analista Willy Woo sottolinea come le Altcoin potrebbero non beneficiare di questa crescita.

Woo evidenzia le sfide crescenti per le altcoin nel replicare i rally dei precedenti mercati rialzisti, dati gli attuali vincoli di mercato e la concorrenza aumentata rispetto alle passate “altcoin season”.

L’analisi di Willy Woo

Willy Woo ha recentemente condiviso su X la sua previsione: una stagione delle altcoin quest’anno, ma in misura molto più ridotta rispetto ai precedenti cicli di mercato rialzisti.

La più imponente “altcoin Season” si verificò nel 2017, periodo di grande fervore attorno alle ICO (Initial Coin Offering), che ha visto numerosi progetti decollare vertiginosamente in termini di market cap e di valore.

Tuttavia, Woo osserva che il panorama del mercato è mutato: i trader sono oggi più cauti verso le meme coin e i token emergenti, mentre la concorrenza tra criptovalute è aumentata, rendendo difficile per i singoli progetti replicare i precedenti picchi di mercato.

Durante il recente mercato rialzista, i settori DeFi e NFT hanno ottenuto guadagni sostanziali. In questo ciclo, invece, l’interesse degli trader sembra focalizzarsi sulle meme coin, che hanno finora registrato i maggiori rally.

Tuttavia, Woo esprime dubbi sulla sostenibilità di questi guadagni, evidenziando che le meme coin mancano di un valore intrinseco significativo.

Nonostante le riserve, Woo intravede una nuova fase di rialzo per le altcoin, che solitamente si manifesta quando gli trader spostano i profitti da Bitcoin verso le altre criptovalute.

Al momento, la Bitcoin Dominance sul mercato ha raggiunto il 58,4%, avvicinandosi a livelli storici superiori al 60 %, spesso un segnale premonitore di una stagione delle altcoin.

La situazione attuale del mercato delle altcoin

Al momento, l’indice di Coinmarketcap per l’altcoin season è fermo a 25 punti su 100. Il dato mostra l’attenzione dei trader focalizzata completamente sul Bitcoin, uno schema tipico che precede l’inizio di una crescita delle altcoin.

Pertanto, i trader più esperti o audaci, potrebbero decidere di investire nelle altcoin in vista di una potenziale fase di rally.

Attualmente, molte delle principali altcoin hanno mostrato prestazioni contenute rispetto a Bitcoin. Ethereum, l’altcoin principale e la più grande per market cap, si trova al di sotto del recente massimo di Bitcoin, con un picco annuale di 4.000 dollari, lontano dal record storico di 4.700 dollari.

Al valore attuale di circa 2.600 dollari, Ethereum dovrebbe aumentare dell’80 % per toccare un nuovo massimo storico.

L’incertezza sulle altcoin, ha portato i trader a investire in progetti emergenti ancora in fase di presale, come ad esempio Pepe Unchained.

Pepe Unchained

La nuova meme coin PEPU, associata al progetto Pepe Unchained, può risultare una proposta interessante nel campo delle meme coin.

Il progetto unisce la popolarità del personaggio Pepe The Frog e dei relativi meme, allo sviluppo di una rete Layer-2.

Attualmente in fase presale, il PEPU viene venduto a un valore di 0,01189 dollari. Finora, il progetto ha raccolto oltre 23 milioni di dollari.

I trader possono acquistare il token direttamente sul sito ufficiale di Pepe Unchained utilizzando ETH, BNB, USDT o carta di credito, con la possibilità di fare staking per ottenere ricompense passive in base all’APY.

Per quanto riguarda la rete Layer-2, questa si chiamerà Pepe Chain e vanterà costi di transazione ridotti e una velocità fino a 100 volte superiore a quella di Ethereum.

Il progetto include un Block Explorer per una maggiore trasparenza, oltre a un exchange decentralizzato per il token PEPU e a una utility per il bridging da Ethereum.