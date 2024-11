Calcio

SARONNO – Domenica pomeriggio allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi il Fbc Saronno affronta la matricola Lentatese: partita in cui i biancocelesti andranno in cerca dei tre punti per risalire la classifica e tornare nelle posizioni che contano, contro una compagine comunque ostica (ne sa qualcosa la Caronnese che l’ha affrontata di recente, faticando a batterla) e da prendere con le molle.

Si gioca domani alle 14.30, con arbitro Andrea Donadelli di Sondrio (assistenti Elpidio Chiariello di Legnano e Abdullah Al Noman di Abbiategrasso). In settimana, in casa biancoceleste, l’arrivo di due nuovi elementi: già a disposizione dell’allenatore Fiorenzo Roncari è il portiere, ex Fc Milanese, Filippo Todesco mentre vedrà la gara dalla tribuna il centrocampista Giorgio De Vincenzi. Per il resto, dovrebbero essere a disposizione tutti i giocatori della rosa, compreso Rudi che era acciaccato.

Classifica

Solbiatese 25 punti, Mariano 21, Pavia 18, Ardor Lazzate e Rhodense 17, Caronnese 16, Lentatese, Fbc Saronno, e Vergiatese 12, Ispra, Meda, Casteggio e Sedriano 11, Sestese 10, Cinisello 9, Legnano 6, Base 96 Seveso 4, Robbio Libertas 1.

