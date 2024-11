iltra2

VENEGONO INFERIORE – Halloween in tutti i modi ed in tutte le salse nella zona, per una festa che piace e che sta prendendo sempre più piede, non solo fra giovani e giovanissimi. Ma a Venegono Inferiore è stata declinata in un modo davvero inedito, ovvero per rilanciare i temi della raccolta differenziata: “Festeggiamo Halloween in modo divertente e responsabile – l’invito, nei giorni scorsi, da parte del Comune con Coinger, che si occupa della nettezza urbana – Mentre ci divertiamo a raccogliere dolcetti e a intagliare zucche, ricordiamo anche l’importanza di mantenere pulito il nostro ambiente”.

Halloween sostenibile

Ecco alcuni suggerimenti per una festa di Halloween sostenibile.

• Raccolta differenziata: Assicuriamoci di separare i rifiuti, dal cartone delle confezioni alle caramelle incartate. Ogni piccolo gesto conta.

• Decorazioni Eco-Friendly: Scegliamo decorazioni riutilizzabili o fatte a mano. Possiamo anche optare per materiali naturali come foglie e rami.

• Costumi sostenibili: Ricicliamo costumi da vecchi vestiti o scambiamoli con amici. Così daremo nuova vita a ciò che abbiamo.

(foto: un particolare della immagine pubblicata dak Comune a sostegno deklla iniziativa di sensibilizzazione)

02112024