Città

SARONNO – Nascondeva in casa 160 pastiglie di ossicodone. Alcune anche nei cassetti della madre.

Sono probabilmente opera di un residente stanco di vedere auto non autorizzate sui posti riservati a chi vive nel quartiere le “false multe” ritrovate da alcuni automobilisti in via Reina.

Ondata di furti in città e nel circondario: molti gli episodi che sono stati segnalati negli ultimi giorni e che si sono centrati soprattutto nel residenziale quartiere Prealpi, alla periferia nord cittadina.

Panorama cronaca: scontro auto moto a Uboldo, incidente con feriti a Solaro e intossicazione etilica.

02112024