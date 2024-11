Città

SARONNO – Non solo Halloween Party alla scuola Ignoto Militi in via Antici si è scoperta anche un’altra tradizione.

Il Progetto” Notte di zucchero” proposto per la prima volta quest’anno dalla maestra Patrizia di religione in sinergia con gli insegnanti dell’alternativa, e non solo, ha lo scopo di valorizzare e tramandare le radici culturali e le tradizioni del nostro paese delle ricorrenze dell’ 1 e 2 novembre. Il Progetto nasce per includere e avvicinare tutte le culture presenti nella scuola: la Notte di Zucchero siciliana è gemellata con il Festival delle Bambole di Zucchero a Nabeul in Tunisia. Hanno così fatto scoprire ed apprezzare antiche e dolci tradizioni che uniscono e creano legami. Le attività ruotano intorno a due temi: l’Opera dei Pupi, patrimonio Unesco, e i dolci tipici.

I bambini più grandi hanno messo in scena per il plesso una canzone rap sull’Orlando Furioso, hanno realizzato pupi siciliani con materiali di riciclo e stoffe nel laboratorio intitolato” Pupari per un giorno”.

Le classi dei più piccoli hanno realizzato prototipi di canestri di frutta martorana, bambole di Zucchero, ceramiche tipiche che sono stati messi in mostra all’interno della scuola insieme a cartelloni e disegni. Un tripudio di colori, immagini e allegria!

