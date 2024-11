news

Con l’evoluzione continua del mercato delle criptovalute, nuovi progetti si affacciano ogni mese con promesse di innovazione, coinvolgimento e potenziale di crescita. Questo novembre, cinque criptovalute emergenti si stanno distinguendo per la loro capacità di attrarre investitori e costruire community forti. Scopriamo insieme Pepe Unchained, Crypto All Stars, Flockerz, Memebet e FreeDum Fighters, e perché meritano attenzione.

1. Pepe Unchained ($PEPU)

Pepe Unchained si ispira al popolare meme di Pepe the Frog, ma con una svolta unica e un ecosistema avanzato. Questa criptovaluta mira a combinare l’umorismo dei meme con funzionalità concrete per gli utenti, come lo staking e le ricompense in token, lanciando l’idea originarie di una blockchain specifica per le meme coin sviluppata sulla Layer2. La Layer 2 permette di offrire una maggiore velocità delle transazioni a prezzi decisamente inferiori e il doppio delle ricompense rispetto ad Ethereum. Un incredibile sviluppo della community, l’hype suscitato dalle “balene” crypto (che hanno contribuito in maniera importante) e la FOMO crescente sul progetto, hanno portato questa ICO a raggiungere la cifra record di 23 milioni e mezzo di dollari raccolti. Pepe Unchained ha saputo attrarre una community dinamica e coinvolta, promettendo inoltre nuove funzionalità e ricompense sia per i semplici investitori, come lo staking (con un APY al momento del 99%), sia per le ricompense per gli sviluppatori che scelgono di lavorare sulla blockchain di $PEPU. Con il crescente interesse del mercato per le meme coin, $PEPE si colloca tra i progetti più promettenti di novembre.

2. Crypto All Stars ($STARS)

Crypto All-Stars lancia il primo MemeVault, una piattaforma rivoluzionaria per lo staking multi-token e multi-chain, attirando l’interesse di investitori e appassionati di meme coin. Grazie a MemeVault, gli utenti possono mettere al sicuro i propri token e ottenere ricompense in $STARS, il token nativo della piattaforma, mentre partecipano a un sistema di staking che supporta diverse blockchain.

Gli utenti di meme coin di tutto il mondo possono ora puntare i loro token preferiti in un solo luogo e ricevere ricompense maggiori in base al loro impegno e alla quantità di $STARS detenuti. MemeVault non solo rende lo staking più sicuro (grazie agli audit di Solidproof e Coinsult) ma anche più flessibile, eliminando la necessità di più portafogli per diversi token meme e incentivando gli utenti a conservare i loro asset nel lungo termine.

Gli utenti che partecipano allo staking nel MemeVault possono beneficiare di ricompense significative, che crescono proporzionalmente ai loro possedimenti di $STARS. La fase di prevendita ha quasi raggiunto i 3 milioni di dollari, offrendo un’opportunità agli investitori di entrare a un prezzo vantaggioso, con un APY attuale del 538%. La tokenomics del progetto mostra un forte impegno verso la crescita della community, con il 25% dei token destinato alle ricompense di staking e un altro 25% al marketing, per ampliare la visibilità globale del progetto.

3. Flockerz ($FLOCK)

Flockerz è una piattaforma di social staking che premia gli utenti per la partecipazione attiva nelle community online. Si autodefinisce la “meme coin del popolo”, che grazie al meccanismo Vote-to-Earn mette il potere nelle mani degli investitori. A differenza delle criptovalute tradizionali, Flockerz si concentra sul costruire relazioni e connessioni tra i suoi utenti, incentivando il contributo e la partecipazione su piattaforme di social media, creando una propria community denominata “The Flock”. Il token $FLOCK permette ai membri di guadagnare premi in base al loro engagement, incentivando una presenza digitale forte e costante. Questo approccio unico ha attirato l’attenzione di chi cerca una criptovaluta con un focus sociale, posizionando $FLOCK come uno dei progetti più interessanti di questo mese.

4. Memebet ($MEMEBET)