LONATE CEPPINO – Il Comune di Lonate Ceppino si prepara a commemorare il 4 novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate, con un programma solenne e partecipativo. La cerimonia, organizzata in collaborazione con la sezione varesina del gruppo Alpini, vedrà la partecipazione delle autorità locali, delle associazioni cittadine e della comunità scolastica.

Programma della Giornata

L’evento inizierà alle 10, alla scuola dell’infanzia “Caduti per la Patria” in via Monte Grappa, dove si terrà il raduno delle autorità e delle delegazioni associative. Il programma prevede:

Alzabandiera e deposizione dei fiori , in onore dei caduti.

e , in onore dei caduti. Un intervento degli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado “Salvo d’Acquisto” di Lonate Ceppino, che offriranno un tributo alla memoria dei caduti.

delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado “Salvo d’Acquisto” di Lonate Ceppino, che offriranno un tributo alla memoria dei caduti. Successivamente, si terrà un corteo fino al monumento ai Caduti all’interno del cimitero, dove seguiranno un’altra cerimonia di alzabandiera, l’onore ai caduti e un discorso delle autorità.

Il programma si concluderà con un altro intervento degli studenti e l’ascolto del “Silenzio”, a ricordare tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita in guerra.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questa cerimonia di memoria e rispetto, che rappresenta un momento importante di unità e riflessione per tutta la comunità di Lonate Ceppino.

(foto archivio)

02112024