CARONNO PERTUSELLA – Il tetto era rattoppato ma per Trevis, decano con i suoi 17 anni, dei randagi caronnesi era un essenziale punto di riferimento. E malgrado questo è stata rubata. A lanciare l’allarme Enpa Saronno che si sta occupando da qualche tempo di un aumento dei furti di cucce.

“E’ la terza che ci rubano in pochi mesi – spiegano gli attivisti – è incredibile eppure la gente non ha più ritegno di niente e di nessuno nemmeno per il volontariato”.

Tornando a Trevis è la seconda volta che la sua cuccia viene trafugata: “Non era nuova anzi era proprio rattoppata e datata eppure qualcuno ha voluto impossessarsene. Per Trevis che ha 17 anni è stato un brutto colpo, i primi giorni non si è neppure fermato a mangiare”.

