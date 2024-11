ilSaronnese

SARONNO – Domenica 3 novembre, con un giorno d’anticipo, come da tradizione, si festeggerà la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che cade in realtà il giorno dopo, in concomitanza con l’armistizio che sancì la fine della Prima Guerra Mondiale.

Il programma dei festeggiamenti prevedrà il ritrovo alle 10.30 al Monumento “Cavalieri di Vittorio Veneto” di via Primo Maggio.

Alle 10.45, sempre presso il monumento sopracitato, ci sarà l’alzabandiera, la deposizione della corona e il discorso delle autorità cittadine.

Alle 11.30, al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, ci sarà la Santa Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti