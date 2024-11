Città

SARONNO – “Bello il mercatino ma qualcuno ha pensato a sicurezza ed esigenze dei residenti?” Questo l’interrogativo di alcuni abitanti nel centro storico. Non ce l’hanno con la bancarelle del mercatino del Trentino ma con la scelta di posizionale in corso Italia. Visto che piazza Libertà è in parte ancora cantiere per il rifacimento della pavimentazione, gli stand che in questo fine settimana sono arrivati a Saronno per proporre specialità culinarie e l’artigianato del Trentino sono stati collocati lungo corso Italia. Normalmente, nessun problema. Ma, stavolta, “forse ci si è dimenticati che il centro è assediato dai cantieri, pubblici e privati”.

A mandare tutto in tilt, quello che da qualche giorno impedisce l’accesso da via Garibaldi, “così chi abita fra via Garibaldi, via Taverna e via Caronni deve obbligatoriamente entrare, per tornare a casa in auto, da via Genova passando da corso Italia dove però ci sono le bancarelle e, soprattutto. c’è la ressa di persone che visitano il mercatino. Come passare nei momenti di maggiore afflusso? Praticamente impossibile. E cosa potrebbe succedere se questo fine settimana ci fosse un’emergenza, come potrebbero passare i pompieri o i soccorritori con l’ambulanza?”

“Se c’era già molto gente venerdì, sabato e domenica non potrà che andare peggio” pronosticano i residenti.

