SARONNO – Si è concluso il restauro dell’antica cassapanca custodita nella Sacrestia del Santuario, realizzato grazie al contributo della Bcc di Barlassina – Credito Cooperativo Italiano che ha coperto le intere spese del restauro.

La cassapanca dei primi anni del Settecento, con schienale intagliato e applicato al muro con sette sedute a cui corrispondono altrettanti vani sottostanti, di notevoli dimensioni (alta cm. 185, larga cm. 640 e profonda cm. 60) è conservata nella Sacrestia del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Dopo le autorizzazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e della Curia Arcivescovile di Milano, il restauratore Agostino Alloro di Gallarate (VA), coadiuvato dai collaboratori, ha smontato e trasportato la cassapanca nel suo laboratorio per il restauro. Le operazioni sono state: trattamento disinfestante tramite fluido a base di permetrina, consolidamento delle parti friabili con paraloid, revisione statica della struttura e incollaggio delle parti ove necessario con adesivo alifatico, revisione ferramenta delle cerniere di apertura delle sedute sulla panca, Test di pulitura per identificare i solventi idonei alla pulitura, pulitura delle parti, risarcimento delle lacune e perdita delle parti con integrazioni sia con legno massello che con resina epossidica miscelata con segatura di essenza come da materiale costruttivo originale. Dopo il trasporto e rimontaggio nella Sacrestia è stata stesa una finitura con un leggero strato di gommalacca dato a tampone per uniformare la lucidatura e stesura finale di un leggero strato di cera d’api, con successiva lucidatura con tessuto in lana.

Il progetto è stato coordinato dall’architetto Carlo Mariani che ha seguito le fasi progettuali, le procedure autorizzative di Curia e Soprintendenza, l’esecuzione lavori e l’organizzazione della serata inaugurale.

La sera inaugurale sarà con un concerto di tromba e organo, si terrà venerdì 8 novembre al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli in piazza Santuario dalle 20,30. Ad esibirsi saranno Sébastien Galley e Giulio Mercati con musiche di Georg Friedrich Händel (1685-1759), Johann Sebastian Bach (1685-1750), Giuseppe Verdi (1813-1901) e Alessandro Marcello (1669-1747).

Il restauro e il concerto sono resi possibili grazie al contributo della BCC di Barlassina – Credito Cooperativo Italiano. La BCC di Barlassina è presente a Saronno dal 1999. Attraverso la filiale di Via Ferrari numerosi sono stati in questi anni gli interventi a sostegno delle realtà sociali e culturali del territorio. Un precedente del 2008 riferito al Santuario di Saronno, ha visto la banca sponsorizzare la terza ristampa del volume “Gaudenzio Ferrari e la cupola del Santuario di Saronno”, promosso dalla locale sezione Rotary. L’intervento odierno si inscrive nella speciale vocazione della cooperazione di credito a conservare e valorizzare la memoria storica e spirituale delle comunità locali presso le quali le banche cooperative sono chiamate a operare. Come recita uno slogan promosso di recente dalla BCC di Barlassina, in occasione del suo settantesimo di fondazione, “banca di persone, nata per la comunità”. All’evento è stato rilasciato il patrocinio del Comune di Saronno.

