SARONNO – Si rinnova oggi pomeriggio sabato 2 novembre dalle 14:30 alle 18:30 all’associazione Il Tassello in via Don Luigi Monza 13A l’appuntamento con il Repair cafè l’iniziativa attiva ormai da un anno a Saronno per riparare e insegnare a farlo in autonomia piccoli e grandi oggetti di vita quotidiani. E un’iniziativa che nasce con un intento green ma che ha anche vantaggi per chi aderisce sotto l’aspetto economico.

Come sempre i volontari del Repair Cafè accoglieranno tante persone con i loro oggetti, per analizzare assieme a loro il guasto e tentare la riparazione. “Ormai non si presentano solo cittadini di Saronno – spiegano con orgoglio – ma iniziano anche ad arrivare persone dai Comuni limitrofi e, addirittura, da Milano e Varese!”

Si possono portare: piccoli elettrodomestici, computer, oggetti e utensili elettrici, biciclette, piccola meccanica, abbigliamento, tessuti scuciti o bucati, oggetti scollati o rotti in legno e ceramica, giocattoli, un tentativo di riparazione si fa sempre e almeno per il 70% degli oggetti la riparazione avviene!”

[email protected] o il sito tassello.org Inoltre è invitato a dare una mano chiunque abbia competenze tecniche e voglia passare un pomeriggio insieme, mettendosi in gioco. Chi non possiede nulla da riparare può comunque recarsi in laboratorio per gustare una tazza di tè o di caffè e scambiare quattro chiacchiere. Questa volta dall'associazione arriva anche una richiesta: "Un compressore per l'aria compressa piccolo, in regalo se possibile! Se qualcuno volesse e potesse aiutarci si può contattare l'email o il sito