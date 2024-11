Sport

GERENZANO – Torna il gran premio per i giovanissimi atleti della scherma. L’Asd, Scherma Saronno con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Gerenzano, Comune di Saronno e comitato Regionale Lombardia della federazione scherma, organizza la “Prima prova interregionale gran premio giovanissimi fioretto e spada”. Due giorni di sport e confronto per gli atleti, che coinvolge la specialità della spada e del fioretto.

La competizione, fissata per sabato 2 e domenica 3 novembre al palazzetto dello Sport in via Inglesina 37, è dedicata ai giovani schermidori e rappresenta un’importante occasione per misurarsi con i coetanei e crescere nel panorama della scherma a livello interregionale.

(foto archivio: una precedente edizione dell’evento)

