Comasco

TURATE – La scuola di musica “Giovanna Turconi”, ha accolto 13 nuovi studenti di strumento, e per far fronte a queste alte adesioni, ha riportato in vita alcuni strumenti per sostenere la passione dei nuovi iscritti, ma ciò potrebbe non bastare, ed è quindi stata indetta una raccolta di strumenti musicali.

L’appello del corpo musicale turatese, è quello di donare questi strumenti inutilizzati che verranno restaurati a dovere, per permettere che tutti gli iscritti abbiano uno strumento, con questo gesto, sarà possibile dare un contributo significativo alla crescita dei giovani artisti, ed alla comunità.

Per effettuare la donazione, è possibile contattare la banda al numero 346.6049814, o scrivendo a [email protected].

Il prossimo appuntamento bandistico sarà in occasione di Santa Cecilia, domenica 24 alle 17 all’oratorio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti