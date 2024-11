Città

SARONNO – Anche Saronno partecipa oggi, domenica 3 novembre alle 16, all’azione del Gruppo Emergency “R1pud1a” che ha preso il via oggi in occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate.

In oltre 60 città italiane si sono riuniranno i volontari dell’associazione per riaffermare l’importanza e l’adesione all’articolo 11 della Costituzione italiana: “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

A Saronno il flashmob si terrà in piazza Volontari del Sangue, sempre con l’obiettivo di promuovere una campagna di comunicazione e sensibilizzazione dedicata all’articolo 11 della costituzione e i valori della Pace.

Con un’azione in piazza sarà lanciato un messaggio di pace e l’invito a tutta la città è quello di essere presente e partecipare.

“In un momento in cui la guerra sembra inevitabile e sono 56 i conflitti aperti nel mondo, l’appello di Emergency diffonde il messaggio della Costituzione. L’associazione dalla sua fondazione è intervenuta in 21 Paesi, curando, in tutte le sue strutture oltre 13 milioni di pazienti nel mondo. Oggi l’organizzazione è presente in 8 Paesi del mondo, tre dei quali con un conflitto in corso: il Sudan, l’Ucraina e la Striscia di Gaza in Palestina. Proprio grazie alla sua esperienza sul campo Emergency afferma, ancora una volta, che il 90% dei morti e dei feriti sono civili e che la spesa di un F-35 vale quanto 3.244 posti letto di terapia intensiva”.

Già in passato in città sono state realizzate diverse iniziative da flash mob ad azioni collettive che hanno avuto una grande adesione.

(foto archivio)

