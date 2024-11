Calcio

GERENZANO – La Gerenzanese rimedia una sconfitta amara a tempo scaduto nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi nel proprio stadio a Gerenzano dove, in occasione della nona giornata di campionato del girone B della prima categoria lombarda, i padroni di casa hanno ospitato l’Itala di Lurate Caccivio.

Durante i 90 minuti regolamentari, le due squadre non sono riuscite a creare numerose occasioni da rete se non un’importante traversa colpita dalla Gerenzanese al 30′ della ripresa. A tempo scaduto, precisamente al 94′, la squadra ospite riesce clamorosamente a trovare la rete della vittoria con la girata di testa di Ronchetti che condanna i padroni di casa, rimasti per altro con l’uomo in meno in seguito all’espulsione per doppia ammonizione di Canavesi, alla sconfitta. La Gerenzanese rimedia, così, la quarta sconfitta consecutiva in una partita nel complesso equilibrata nella quale poteva benissimo portare a casa almeno un punto. L’Itala, invece, conquista tre punti con cui vola a quota 14 all’ottavo posto del girone.