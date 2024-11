Calcio

CESATE / TRADATE – In Prima categoria nel girone A pari casalingo per il Tradate Abbiate contro l’Antoniana: le due squadre restano a centroclassifica. Nel girone B spicca l’ampio successo della capolista Sc United, passo falso della Gerenzanese e pari esterno del Rovellasca (reti, per i comaschi, di Barcella ed Airaghi).

Risultati girone A

Cantello Belfortese-Union Villa Cassano 1-1, Folgore Legnano-Gorla Minore 2-1, Marnate Gorla-Amici dello sport 1-0, San Michele-Faloppiese Ronago 0-2, Sommese-Gallarate 1-3, Valceresio Audax-Osl Garbagnate 1-0, France sport-Arsaghese 1-0, Tradate Abbiate-Antoniana 1-1.

Classifica girone A

Gallarate 27 punti, Marnate Gorla 19, Cantello Belfortese 18, Valceresio Audax, Folgore Legnano e Faloppiese Ronago 15, Gorla Minore 13, Tradate Abbiate e Antoniana 11, Osl Garbagnate, Sommese e San Michele 10, France sport 9, Union Villa Cassano 8, Arsaghese 4, Amici dello sport 2.

Risultati girone B

Cassina Rizzardi-Menaggio 4-3, Veniano-Ardisci 0-2, Gerenzanese-Itala 0-1, Canzese-Bulgaro 3-2, Portichetto Luisago-Rovellasca 1910 2-2, Monnet Xenia-Bovisio Masciago 1-1, Sc United-Montesolaro 3-0. Posticipo serale Limbiate-Atletlco Lomazzo 0-0.

Classifica girone B

Sc United 21 punti, Cassina Rizzardi e Bovisio Masciago 20, Ardisci 19, Canzese e Montesolaro 16, Rovellasca 1910 15, Limbiate e Itala 14, Menaggio 12, Gerenzanese e Portichetto Luisago 10, Bulgaro 6, Veniano e Monnet Xenia 4, Atletico Lomazzo 2.

(foto Tradate Abbiate)

03112024